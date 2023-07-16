Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın organizasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda vatandaşlar, bir kez daha millet iradesi üstünde bir gücün olmadığını dile getirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Yedi yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı milletin tek yürek karşı duruşunu ve şehitleri anmak için Gaziantep’te birliğin adresi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda program düzenlendi.

Gazi şehirlilerin yoğun katılım gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında yaptığı konuşmanın dinlenilmesiyle başladı.

ŞEHİTLER ANISINA DUALAR EDİLDİ

Programın devamında şehitler anısına Kur’an Tilaveti yapıldı. Sanatçı Ömer Faruk Elmas’ın 15 Temmuz Gecesi yaşananların anlatıldığı kum sanatı gösterisi ile süren programda, gösteri sonrası sancak koşusunun son adresi olan meydanda devir teslim töreni ile sancak Gaziantep Valisi Kemal Çeber’e teslim edildi. Devir teslimin tamamlanmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Demokrasi Meydanı’nın da programda ayrıca Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz Özel Gösterimi yapıldı. Gösteride şiirler eşliğinde 15 Temmuz’da yaşananlar tekrar anılırken, kahramanlık mücadeleleri şarkılarla anlatıldı, şehitler anıldı.

15 Temmuz’da vatandaşların verdiği mücadele, o gün alınan güç, iman ve cesaretle, Türkiye Yüzyılı’na girildiğini vurgulayan Başkan Fatma Şahin, meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederken, “Cumhurbaşkanımızın cesareti, siz vatandaşlarımızın irfanı, sağduyusu, hikmeti, güzel ahlakıyla, Allah’ın izniyle gençler burada bizim yerimizde olacak. Hemşerilerimizin yüreğine, emeklerine, kollarına sağlık diliyorum. Hep birlikte zafer inananların, Gazi şehrin, Müslümanların, ülkemin üzerine olacak" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise programda yaptığı konuşmada Gaziantep’in 15 Temmuz’da darbecilere karşı direniş için hazır olduğunu görüntülerde gördüğünü aktardı.

Memleketin her toprağının şehit kanıyla sulandığını, bunun en sağlam temel olduğunu vurgulayan Vali Çeber, “Bunun için biz bu mücadeleye devam edecek, güçlü olacağız. 15 Temmuz gecesinde Gaziantep’in tamamının vatanı, milleti için şehit olacağını gördüm. Bundan dolayı burada hizmet vermenin gururunu yaşıyor Gaziantep Modeli’ne hızlıca uyum sağlamak için dua ettim. Her vatandaşımız adına diyebilirim ki bu vatana, millete, bayrağa, dine saldıranın cezasını veririz” diye konuştu.