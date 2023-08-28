Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Kurumu iş birliği ile yürütülen plastik model uçak yapımı kursuna katılan öğrenciler açık havada yapılan test uçuşunun ardından eğitimlerini tamamladı.GAZİANTEP (İGFA) - GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi ile Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisinde öğrencilere temel havacılık, uçuş simülasyonu, drone uçuşu ve hava paraşütü eğitimleri verildi. Türk Hava kurumu insansız hava araçları eğitmeni tarafından verilen eğitimlere yaklaşık 48 öğrenci katıldı.

Türk Hava Kurumu İHA ve yamaç paraşütü öğretmen pilotu olan Mehmet Oğul, verilen eğitimlerin orta okul ve lise kademesinde iki grupta eğitim verdiğini belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilk havacılığı adımımızı attık. Model uçak yapımıyla başladık eğitimlerimize. Ata modeli dediğimiz planör uçaklarımızı yaptık. Bu havacılığa ilk girişimiz uçak olarak. Planör bir uçak tasarladık. Motorsuz bir uçakla uçaklarımızın süzülüşünü burada görmeye başladı öğrencilerimiz. Hafta sonu ve pazartesi günleri yapmış olduğumuz bir etkinlikti. Güvenevler Halil Karaduman Eğitim Merkezi’nde eğitimlerimize başladık. Ata modellerimizi iki grup halinde bitirdik.” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden büyük destek gördüğünü vurgulayan Oğul, drone ve motorsuz temel düzey uçak modellerinin açık alanda yapılacak uçuş testlerinin ardından bir sonraki hedeflerini şu sözlerle aktardı:

“Bundan sonraki hedeflerimizde insansız hava araçları radyo kontrollü model uçağı, ileri seviye otonorm uçuşlar, alviyonik sistemleri, gövde yapıları, imalat gibi aşamalarıyla devam edeceğiz eğitim merkezimizde. Öğrencilerimiz de bu konuda çok heyecanlı. Türk milleti olarak havacılığa da meraklıyız. Amacımız burada çocuklara ilk adımlarını attırmak. Böylelikle Gaziantep’te havacılığın ilk adımlarını atmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de teknofest yarışmalarında da iddialıyız.”

ÖĞRENCİLER KATILDIKLARI EĞİTİMLERLE KARİYER HEDEFLERİNİ BELİRLİYOR

Deneyimli öğretmenlerden alınan motorsuz uçak, drone ve yamaç paraşütü eğitimleriyle orta okul ve lise öğrencileri ilgi alanlarına giren bölümlerle kariyer hedeflerini belirliyor.

İki ay boyunca temel havacılık kursundan, planör maket uçağı yaptıklarını belirten Mustafa Can Berktaş, “Droneları, denge merkezini öğrendik. Her şeyi temel olarak öğrenmiş durumdayız. İlerleyen zamanlarda da bunu geliştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Lise birinci sınıf öğrencisi Alkın Oğul, eğitimlerden keyif aldığını ifade ederek, “Burada ilk olarak drone kullanımının temellerinden başlıyorlar. Yıllar atladıkça seviyelerde atlıyor. Çok keyifli bir sürüş. İleride de zaten bunlarla alakalı bir bölüm okumayı düşünüyorum. İnşallah pilot olacağım” diye konuştu.