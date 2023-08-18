Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından kente 1 milyon 351 bin metrekare yeşil alan ve park kazandırıldı.GAZİANTEP (İGFA) - EBRD’nin amiral gemisi kentsel sürdürülebilirlik programı, ‘Yeşil Şehirler’e katılan ve kapsamlı bir yatırım planına dahil edilen Gaziantep’te, yeşil ve çevre temalı projeler çerçevesinde 2014’te bu yana yeşil alan oranı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda kentin çeşitli noktalarına 100 bin ağaç, 554 bin çalı ve 48 milyon mevsimlik çiçeğin dikimi yapılırken, Karkamış, İslahiye, Nurdağı, Nizip, Araban ve Oğuzeli’nde toplamda 400 bin metrekarelik park hizmete açıldı.

Şehir merkezinde yapımına devam edilen ve 270 bin metrekarelik alanı dolduran Galle Park ve Osmangazi Mahallesi’nde 53 bin metrekarelik alana yayılan Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı’nın yanı sıra yakında hizmete girecek Festivaller Parkı ve Hobi Bahçeleriyle şehrin taşıdığı yeşil kimlik unvanına güç kazandırılmak hedefleniyor.