Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen kapanış programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Avrupa Hareketlilik Haftası’na en fazla proje üreten şehir olduk” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanılan ve bu yılki teması “Şehrini Keşfet”, sloganıysa “Gelecek enerjini koru” olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 1 hafta boyunca düzenlene etkinliklerin son gününde “Arabasız Gün” temasıyla bisiklet ve scotter sürüşü ve yürüyüş yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, il protokolü ve gençler etkinliklerin son gününde Şehitkamil ilçesinde bulunan Mona Roza Caddesi’nde farkındalık yaratmak amacıyla reflektörlü yeleklerini giyerek yürüyüş yaptı, scooter ve bisiklet kullandı.

TOPLU TAŞIMA VE BİSİKLETİ EN ÇOK KULLANANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Protokol etkinlikte voleybol oynayan gençlere katıldı, Başkan Fatma Şahin halka oyununu öğrencilerle beraber oynadı. Cadde üzerine kurulan stantlarda ise bilgilendirmeler ve çeşitli aktiviteler yapıldı. Programda ayrıca en çok toplu taşıma kullanan, en çok Gazibis üzerinden bisiklet kullanan ve Smoothie bike birincilerine hediye olarak bisiklet verildi.

Etkinlik sonrası Cumhuriyet Parkı’nda yapılan kapanışta konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, parkın bisiklet yollarıyla, yeşil ve spor alanlarıyla, Türkiye Yüzyılı’nın en güzel resimlerinden biri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“2014 yılında iş başına geldiğimizde master planlarımızla yol haritamızı çizdik. Genç dostu bir şehir olacağız, toprağı, suyu, havayı kirletmeden ulaşım sorununu çözeceğiz dedik. Bisiklet ve bisiklet yolu çok önemliydi. Bisiklet yoluna verdiğimiz destek ve bisikletle yaptığımız çalışma şu anda Türkiye’nin en büyük çalışması oldu. Avrupa Hareketlilik Haftası’na en fazla proje üreten şehir olduk. En büyük hibe desteğini aldık.”

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı öncülüğünde şehirde 1 hafta boyunca vatandaşların sıfır emisyon, sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı yaşam ve çevrenin korunmasıyla ilgili bilinçlendirmeyi, toplu taşıma ve bisiklet kullanımın teşvik edilmesini amacıyla etkinlikler düzenlendi. Şehrin farklı yerlerinde yapılan çalışmalar ve programlarla vatandaşlara bu konuların anlatılması hedeflendi.