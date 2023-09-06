Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını karşıladı.GAZİANTEP (İGFA) - Depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kurulan Acil Sağlık Hizmet Revirlerinde depremzedeler tedavi edildi. İleri seviyedeki hastalar ambulans ile GBB bünyesinde hizmet veren İnayet Topçuoğlu Hastanesine yönlendirildi. Bunun yanı sıra, gebe, bebek ve çocukların aşıları ve kontrolleri için gerekli yönlendirmeler yapılmaya devam ediyor.

Türkiye’de ilk kez GBB bünyesinde hizmet veren Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi’nde depremzede vatandaşlara ihtiyaç durumuna göre fonksiyonel ve estetik ortez veya protezlere ulaşılabilirliği sağlanırken Bölgelerde acil diş bakımı ve ağız sağlığı gerektiren durumlar için yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı ile yaklaşık 2 bin vatandaşın muayene ve tedavi ihtiyacına cevap verildi.

Glütensiz Bir Başka Kafe, deprem sonrası, çölyak hastaları için çevre iller ve ilçeler de dâhil olmak üzere 3 binin üzerinde depremzedeye toplamda 11 bin 370 glütensiz ekmek dağıttı.

ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOLOJİK TEDAVİ HİZMETİ VERİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, SANKO Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep Tomurcukları projesiyle deprem sonrası 18 yaş altı çocukların sağlık, eğitim, psiko sosyal ve ekonomik açıdan destek veriliyor. Bu proje 7 bin 448 çadır ve konteynırda 15 bin 830 çocuğa tarama yapılarak gerçek ihtiyaç verilerine ulaşılmaya başlandı. İlçelerde kurulan Engelsiz Yaşam Uygulama Merkezi’nde ise 18 Şubat tarihinden bu yana 5 ile 13 yaş aralığındaki sağlıklı gelişen çocuklarla birlikte engelli çocuklara çeşitli eğitici ve öğretici aktiviteler yapılmaya devam ediyor.

Depremlerden sağ kurtulan vatandaşlara geçirdikleri travmanın ardından iyileşmeleri ve duygusal destek sağlanması için aldığı Psiko-Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. 30 kişiden oluşan ekip toplu yaşam alanları, sosyal tesisler, çadır kentler ve taziye evleri başta olmak üzere il geneli tüm sahada görev aldı. Toplamda 28.363 kişiye danışmanlık ve destek hizmetleri verildi.

HASTALIKLARIN BULAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN İLAÇLAMALAR YAPILDI

Deprem sonrası toplu alanlarda konaklayan depremzedelere vektörel hastalıkların bulaşmasını engellemek için ilaçlama yapıldı. Büyükşehir’e bağlı 50 ilaçlama, 2 kontrol aracı ve 132 uzman personelin görev aldığı ilaçlama çalışmalarında toplu yaşam alanlarından; sosyal tesisler, çadır kentler, petrol istasyonları, taziye evleri, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edildi. Öte yandan Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışan büyükşehir, depremde telef olan hayvanları ilaçlayarak hastalık riskine karşı toplamda 108 bin 123 odak noktasına ilaçlama ve dezenfekte hizmeti verdi.