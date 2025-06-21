Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve kentin yeni ticari üssü niteliği taşıyacak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’nde (BÜSEM) yapımı tamamlanan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Toplam alanı 3 milyon 900 metrekare olan BÜSEM, tam kapasiteyle hizmet vermeye hazır hale geldiğinde yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlayacak. Çeşitli meslek gruplarına büyük ölçekte alan tanıyacak projede, gıda imalatçıları ve toptancılarının yanı sıra nakliyatçılar, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçiler bulunuyor.

CEVDET YILMAZ: BÜSEM TAM BİR GAZİANTEP MODELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BÜSEM projesinin gerçekten tam bir Gaziantep Modeli olduğuna dikkati çekerek, “Gaziantep'teki birlik beraberlik olmasa inanç olmasa, güven olmasa, işbirliği ruhu olmasa böyle bir eser meydana gelmez. Burası boş bir çorak alanken şu anda muazzam bir ilerleme sağlanmış durumda. Hem de bu iki yılda sağlanan bir ilerleme. Bu başarı için emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım'a gönülden teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz” diye konuştu.

“BÜSEM, GELECEĞİ PLANLAMA ANLAYIŞININ DA SOMUT BİR ÖRNEĞİ”

BÜSEM’in birçok farklı sektörde büyük bir alana kurulduğunu anımsatan Yılmaz, “BÜSEM tam kapasiteye ulaştığında 150 bin istihdamdan bahsediliyor. İlk aşamada 5 bindi. Bugünkü planlamalarla 50 bine ulaşmış durumda. Bu merkez şehrin üretim ve ticaret altyapısını modernize ederek Gaziantep’i olası sarsıntılara karşı ekonomik olarak daha dirençli hale getirmiş olacak. Daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacak. Bu alan bugünün ihtiyaçlarının ötesinde geleceği planlama anlayışının da somut bir örneği diye düşünüyorum” diye konuştu.

BÜSEM’İN ALTYAPISINA YÖNELİK GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR MUAZZAM ÇABA GÖSTERİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu dev projenin altyapısı için muazzam bir çaba sarf ettiğini dile getiren Yılmaz, “Toplamda otuz yedi kilometrelik imar yolu açma çalışması yapıldı. Bağlantı yolları ve asfalt serimi tamamlandı. Sadece ulaşıma yönelik bu yatırımların yanı sıra projenin kilit noktası olan ve maliyeti beş yüz yirmi üç milyon lirayı bulan BÜSEM köprülü kavşağının da çalışmalarına başlandı” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: BU ŞEHİRDE HAYIRSEVERLİK VAR, VİCDAN VAR, MERHAMET VAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, halka hizmetin hakka hizmet olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Bu şehirde hayırseverlik var. Merhamet var, vicdan var. Gaziantep’in insanları kazandı. Gaziantep modelini Türkiye modeli yapacağız. Sağlıklı büyümek istiyoruz. Adımız Gaziantep, soyadımız Türkiye olacak. Bunu birlikte başaracağız. Burada her yönden emeği geçen Gaziantep modelini destekleyen her bir kuruma ve kişiye ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. BÜSEM’de açılışını yaptığımız Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

GÜL: GÖNLÜ AŞK İLE DOLU OLANIN ŞEHRİ GÜLİSTAN OLUR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, çok önemli bir projenin hayata geçtiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gönlü taş olanın şehri taş olur. Gönlü aşk ile dolu olanın şehri Gülistan olur demiş. Büyüğümüz, şairimiz. Bizim gönlümüzde Gaziantep aşkı var. Bu aşkımızla şehri Gülistan'a çeviririz diyen bir kadro burada. Büyükşehir başkanımız burada. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Gaziantep'imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

MESLEK GRUPLARINA ÖZEL ALANLAR HAZIRLANDI

Projede sektörlere özel alan dağılımı yapıldı. Tır dorsesi ve makineciler için 480 bin metrekarelik alan planlandı. Gıda depolama amacıyla faaliyet gösterecek SS Zeugma için 243 bin metrekare ayrıldı. Fıstıkçılar 392 bin metrekarede yer alırken, ayakkabıcılara 465 bin metrekarelik alan tahsis edildi. Ayrıca nakliyeciler 185 bin, tır alım satım tüccarları 103 bin, motorlu taşıyıcılar 209 bin, baharatçılar ve geri dönüşümcüler 145’er bin, hurdacılar 95 bin ve briketçiler 55 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek.

ULAŞIM ALTYAPISI İÇİN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR DÜĞMEYE BASTI

BÜSEM projesi kapsamında ulaşım altyapısı da güçlendiriliyor. Taşlıca BÜSEM’de 18 kilometrelik imar yolu açıldı ve bu çalışma için 71 milyon TL harcandı. Küllü BÜSEM arasında ise 19 kilometrelik yol yapıldı. Bu hattın maliyeti 75 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca Bilek yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayacak 3 bin 200 metrelik yeni bir yol açıldı, bu çalışmanın maliyeti yaklaşık 21 milyon TL oldu. Proje çerçevesinde bugüne kadar 6 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların toplam maliyeti ise 13 milyon TL olarak kaydedildi.