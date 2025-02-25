Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde oluşturduğu B23 Otobüs Hattı ile gece seferlerine başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gelişen Gaziantep’in ihtiyacını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Toplu taşımada vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziulaş, 24 Şubat Pazartesi günü itibarıyla B23 Hattı Otogar durağından başlayarak seferlerine başladı.

B23 Otobüs Hattı, Otogar Durağı’ndan başlayarak Mezarlık Kavşağı, Nizip Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 25 Aralık Devlet Hastanesi, İbrahimli, Çocuk Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi, Karataş 1, Yaşam Hastanesi ve Balıklı Durakları güzergahlarını kullanacak.

Oluşturulan otobüs hattında ilk duraktan 23.30, 01.00, 02.30 ve 04.00 saatlerinde araçlar hareket edecek. Vatandaşlar, hat ile ilgili bilgileri ve güncel saatleri Gaziantep Kart Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.