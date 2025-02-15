Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay’ı arasında insani yardım alanında iş birliği protokolü imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - İmza töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yeni dönemde Suriye’ye geri dönmek isteyenlerle daha önce kurduğumuz Göç Şube Müdürlüğü’nün yanına bunu koordine edecek, geri dönüş desteği verecek bir çalışma yapılacak” diye konuştu.

İç savaşın son bulduğu Suriye’de yapılacak insani faaliyetler için geniş bir çalışma alanını kapsayan iş birliği protokolü, düzenlenen törenle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın imzaladığı protokollerle eğitim, etki merkezi çalışmaları, kan hizmetleri, afet, sosyal hizmetler konularda iş birliği yapılacak.

PROTOKOL İLE BİRÇOK ALANDA ORTAK ÇALIŞILACAK

Protokol kapsamında ayrıca kırılgan gruplara yönelik koruma faaliyetleri, kaynak yönetimi, destek programları, atıkların geri dönüşümü ve ikinci el tekstil ürünlerinin kaynağından toplanarak geri kazanılması başlıklarında da faaliyetler ile projelerde kurumlar birbirine destek verecek.

Destek olunacak konularda imzacı kurumlar, projeler, faaliyetler ve acil durumlarda lojistik destekler, insan kaynağı kullanımı, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültürel, akademik, sosyal faaliyetler geliştirilmesinde gibi birçok alanlarda ortak çalışılacak.

GERİ DÖNÜŞLER İÇİN DESTEK VERİLECEK

Ortak yürütülecek çalışma kapsamında iç savaş sonucu yaralarını saran Suriye’nin yeniden imarı, güvenliği, yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ortak faaliyet yürütülecek. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen için ise destekler verilecek.

ŞAHİN: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK GÖÇÜ EN İYİ YÖNETEN, GÖÇÜ GÜCE DÖNÜŞTÜRMÜŞ BELEDİYEYİZ

Protokol töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türk Kızılay’ını değerli ve ülkenin en kıymetli markası olarak aktararak şunları söyledi: “Yeni bir şey söylemek için buradayız. Ensar- muhacir ilişkisiyle 13 yıldır misafirlerimizi hiç incitmedik, üzmedik. Bunu iyi yönetişime dönüştürdük. Yerelden yerele, sivilden sivile Gaziantep Modeli hem sivil toplum hem de Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini ve devlet aklını besleyen bir üçgen sistemiyle çalıştık. Bu iyi yönetişim bir Gaziantep Modeli oluşturdu. Gaziantep Modeli’nin en iyi örnek ve uygulaması Cerablus oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla geri dönüşü insani ve vicdani bir şekilde tesis edecek sistemi kurduk. Aslında Cerablus örneğini Halep’e uygulamak istiyoruz. Çok yalın, basit bir uygulama. ”

YILMAZ: PROTOKOLLE BUGÜN ÇOK KIYMETLİ BİR DESTEK ALMIŞ OLDUK

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise kurum olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile sosyal alanda en iyi şekilde çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Uluslararası konjonktür bizi belirli zamanlarda belirli projeler üzerinde yoğunlaşmaya itiyor. Suriye’deki yeni dönmede Şam’ı, Halep’i gördüğümüzde çok fazla ihtiyacın olduğunu ve özellikle oraya kendisi geri dönme isteğini beyan etmiş olan ve şu anda Gaziantep’te olan Suriyelileri geriye dönerken ihtiyaçları olan misafirler var. Bizler 13 senedir Türk halkı olarak elimizden geleni yaptık. Geriye dönmek isteyenlere de el vererek onların güvenli, gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere aslında bir iş yapalım diyerek bir araya geldik. Bunun için arka planda yaptığımız çalışmalar var. Senelerdir irtibat halinde olduğumuz misafirlerimizden en az yüzde 30’u kısa sürede dönmek istediğini belirtiyor. Yeni dönemde güneye doğru hizmetleri indirmeye çalışıyoruz. Suriye Kızılay’ı ile beraber iyi niyet anlaşmasını imzaladık. İhtiyaçları belirliyor, faaliyetler yönetiyoruz. Protokolle bugün çok kıymetli bir destek almış olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çok güçlü ve iki güçlü ekip bir araya geldiğimizde çok daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz.”