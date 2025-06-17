Gaziantep mutfağının fotoğrafla yazılan destanı: “1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması Kataloğu” e-kitap olarak yayımlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Gazikültür Yayınları bu köklü mutfak mirasını belgelemek ve geleceğe taşımak amacıyla, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlediği “1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın seçkin eserlerini bir araya getiren yarışma kataloğunu e-kitap formatında yayımladı.

Bu katalogda, UNESCO tarafından gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilen Gaziantep’in mutfak kültürü, topraktan sofraya uzanan bir yolculuk olarak kadrajlara yansıdı. “Gaziantep Kazan Yemekleri” ve “Gaziantep Sokak Lezzetleri ve Yemek Kültürü” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışma, hem geleneksel sofraların ruhunu hem de günlük yaşamla iç içe geçmiş lezzet manzaralarını bir araya getirerek çok katmanlı bir anlatı oluşturdu.

Gastronominin görsel belleğini oluşturan bu katalog, hem fotoğraf severler hem de kültürel mirasın korunmasına ilgi duyan tüm sanatseverler için arşivlik bir eser niteliği taşıyan bu eser , www.gbbkultur.com adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

“KAZAN BAŞINDAN SOFRAYA KADAR HER AŞAMA FOTOĞRAFLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ”

Kataloğun yayımlanması vesilesiyle açıklamalarda bulunan GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yarışmanın amacına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gaziantep, sahip olduğu gastronomik zenginlikleriyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dikkatini çeken bir şehir haline gelmiştir. Bu yarışmayı düzenlerken yalnızca yemeklerin estetik bir biçimde belgelenmesini değil, aynı zamanda bu mutfak kültürünün sosyal yaşamla nasıl iç içe geçtiğini göstermeyi de hedefledik. Yarışma kapsamında dört mevsimi kapsayan geniş bir zaman diliminde; tarladaki üretimden mutfaktaki hazırlığa, kazan başındaki ustalıktan sofraya uzanan her aşama fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Kazanların başında kaynayan hikâyelerden, sokaklarda buharı tüten lezzet duraklarına kadar, Gaziantep’in mutfağı aslında bir halkın hafızasıdır. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, bu hafızayı ustalıkla kayıt altına alarak şehrimizin tanıtımına güçlü bir katkı sundular. Kataloğumuz, görsel bir bellek olarak yalnız bugünün değil, geleceğin de mirası olacaktır.”