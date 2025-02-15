Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Spor ve İstihdam Olanakları ile Engelli Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi Projesi kapsamında Engelleri Aşan Çözüm Çalıştayı düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MSM) Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, sosyal güvenlik danışmanları, engelli kadınlar, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, eğitmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumu yetkilileri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katıldı.

ŞAHİN: HASTALIK BİR SONUÇ, ENGEL BİR SONUÇ. BUNUN EN KOLAY NOKTASI ÖNLENEBİLİRLİK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çalıştayda yaptığı konuşmada engellilerin yaşamının zorluğunu kolaylaştırmak için yapılması gerekenler hakkında bilgiler vererek,” Engel elde, ayakta, gözde, kulakta değil; engel yaşanmamış gözde nasırlaşmış kalptedir. Hastalık bir sonuç, engel bir sonuç. Bunun en kolay noktası önlenebilirlik. Öncesinde şu masanın hem teori hem pratikte aslında tam da çözüm bu. Çare hepimiziz. Diyor ki, unutulduğunda ölürsün. Bu masa unutulmamak için bir arada. Bu masa kalbe dokunmak için bir arada. Bugün varız, yarın yokuz. Koronada bunu gördük. Aldığımız nefes vereceğimizin garantisi yoktu. Engelli bir babanın çocuğuyum. Rahmetli baba beni okutmak için çok çile çekti. Engelli babanın çocuğu olmanın ne olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.