Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir 3’üncü Etap başvurularını başlatıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek.

Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek. Vatandaşlar, başvurularını GBB Konut’un resmi internet sitesi www.gbbkonut.com.tr üzerinden ya da satış ofislerinden gerçekleştirebilecek.

Kura çekimi 4 Ocak Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Detaylı bilgiler, ödeme planları ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler de bu adres üzerinden paylaşıldı.