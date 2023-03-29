Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan’da iftar çadırlarının kurulduğu 5 noktada bugüne kadar günlük yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bosna Hersek Parkı, Karataş, Düztepe Çamlık Parkı ve Talat Özkarslı Spor Salonu önünde kurduğu çadırlarda gerek manevi iklimi yaşamak gerekse de ihtiyaçları doğrultusunda Gazi şehirliler iftarlarını yapabiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel hale getirilen Ramazan çadırlarında bu ayın manevi iklimi yaşamak isteyen vatandaşları ağırladıklarını belirterek, “Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla şehir merkezimizde her vatandaşımızın ulaşabileceği 5 noktaya iftar çadırlarımızı kurduk. Bu manevi iklimi kurulan Ramazan çadırlarımızda yaşamak isteyen vatandaşlarımız, belirlenen noktalarda iftarlarını açabilirler” dedi.

Yüzyılın felaketi diye tabir edilen bir doğal afette Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye’nin çok zarar gördüğünü ifade eden Dr. Aksoy, “Bu ilçelerde farklı yerlerde yine iftar yemeklerimizi veriyoruz. Şehir merkezinde de bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, Bosna Hersek Parkı içinde, Karataş’ta, Düztepe Çamlık Parkı içinde ve Talat Özkarslı Spor Salonu önünde kurulan çadırlarda Gazi şehirliler iftarlarını yapabilecek” diye konuştu.

Aksoy, Bugüne kadar günlük yaklaşık 15 bin kişiyi iftar çadırlarında ağırladıklarını dile getirerek, “Bu sayı sadece merkezdeki noktaları kapsıyor. Nurdağı ve İslahiye’de bu sayılar tabi daha fazla. Bu ilçelerimizde afetzedelerimize yönelik çalışmalar, birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülüyor. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ‘Halil İbrahim Sofrası’ ile bir araya gelerek maneviyat duygumuzu güçlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.