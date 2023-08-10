Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürütülen harfiyat ayıklama çalışması için İslahiye’nin İdilli Köyü mezarlığı yanına dökülen ve rahatsızlık yaratan enkazın temizliğini yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen ilçelerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bina enkazlarının içerisinde bulunan demirlerin çıkarılması için İslahiye ilçesinin İdilli Köyü’nde bulunan mezarlığın yanında yapılan çalışma sonrası oluşan olumsuz manzaranın giderilmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri moloz ve harfiyatı temizledi.

Enkazın temizliği sonrası bölgede zarar gören alanın tamiri ve mezarlığın bakımı için ekipler çalışmalara başladı.