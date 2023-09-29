Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Narlıtepe’de okullarına gitmekte zorluk çeken öğrencilerin ulaşım problemini çözüme kavuşturdu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi'ne bağlı Narlıtepe Mahallesi’ndeki öğrencilerin ulaşımına destek eli uzatıldı.

Deprem dolayısıyla yeni eğitim yuvalarına sevk edilen öğrencilere yol yapım çalışmaları tamamlanana kadar ring seferleriyle destek verilecek. Çalışmaların sonunda ise Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsler ile okul güzergahlarına uygun şekilde ulaşım sağlanacak, öğrencilerin mağduriyetinin önüne geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur yaptığı açıklamada, Narlıtepe Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Asfaltlama işlemleri de en kısa sürede tamamlanacak. Bununla beraber henüz hazır olmayan yollardan ötürü okullarına öğrencilerimiz gelemiyordu. Mağdur oluyorlardı. Okul yollarına bağlanan güzergahlara Başkan Fatma Şahin’in talimatıyla ringler koyduk. Öğrencilerimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarıyla okullarına ulaşımlarını gerçekleştirecek” diye konuştu.

İLK ÖNCE RİNG SEFERLERİ DAHA SONRA ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM

Yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra okulların güzergâhlarında şehir içi toplu ulaşım hizmetinin verileceğini ifade eden Uğur, “Biz otobüs seferlerimizin hazırlığını yapmıştık. Durak alanlarımızı da belirledik. Buradaki çalışmalar biter bitmez ihtiyaç olan tüm noktalardan okulların önlerine kadar büyükşehir belediyemizin seferleri de hızlıca başlayacak” dedi.