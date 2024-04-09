Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Nisan 2013’te hayata geçirilen Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, yıl dönemine özel yeni atölyeleriyle meraklılarını bekliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Birbirinden farklı çeşitli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı müzede açılışa özel, Kuş Evi Boyama Atölyesi’ne ebeveyn, çocuk katılımlı ve aile atölyesine yaş sınırı olmadan, Kaplumbağa Boyama Atölyesi’ne 4- 6 yaş arası çocuklar aileleriyle katıldı.

İçerisinde geçmişten günümüze binlerce oyuncak barındıran müzede dünyada nadir sergilenen Laterna Magica, Mickey Mouse, Pinokyo, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler ’in ilk seri üretim oyuncakları, geleneksel oyun ve oyuncaklardan Çömçe Gelin, Topaç, Bilye, Aşık, Peçiç ve 1700 ve 1800’lü yılların dönemini yansıtan bebek evleri gelecek nesillere aktarılıyor.

Müzede atölye çalışmaları çerçevesinde masal, oyuncak, geleneksel oyun, kuş evi boyama, oyuncak kutu boyama, dekoratif ahşap boyama, ahşap oyuncak boyama, duyu gibi birçok etkinlik organize ediliyor. Yılda bir kez de uluslararası çalıştaylar düzenleniyor.