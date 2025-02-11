Yoğun sahne performansları ile 2024 yılını dolu dolu geçiren Gaziantep Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar, düzenlediği festivaller, gerçekleştirdiği turneler ve atölye çalışmalarıyla yıl boyu 59 bin 740 seyirciyle buluştu.GAZİANTEP (İGFA) -2024 yılında birçok oyunu kapalı gişe oynayan Şehir Tiyatrosu, Teknofest Adana’da sahne alırken, düzenlediği şenlikler, okuma tiyatrosu ve hobi atölyeleriyle birçok yaş grubuna ulaştı. Kentte çevre bilincini arttırmayı hedefleyen projelerden birisi olan “Atma”ya da destek veren Şehir Tiyatrosu, bu projeyle ilgili özel gösteri hazırlayarak okullarda sergiledi.

Düzenlenen 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği kapsamında ise, “Toprak Dostları,” “Keloğlan’ın Altınları” ve “Gökkuşağının Altında” gibi oyunlarla çocukların hayal dünyasına dokunuldu ve geleneksel kahramanlar tanıtıldı.

Sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve tiyatro sevgisini yaymak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Şehir Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeyi şehir dışında da sürdürüyor. Türkiye’nin birçok şehrinde kapalı gişe oynayarak beğeni toplayan Gaziantep Şehir Tiyatrosu, Eskişehir, Adana, Akşehir ve Kırşehir’de tiyatroseverlerle buluştu.