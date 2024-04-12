Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 Nisan’da yaşanan şiddetli yağmurlar sonrası oluşan olumsuzluklara karşı yüzlerce araç ve personelle anında müdahale etti.GAZİANTEP (İGFA) - Kent merkezinde etkisini kısa sürede gösteren şiddetli dolu ve ardından gelen yağmur yağışlarına karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda kritik noktalarda tedbirler alan ekipler, yağışların yarattığı olumsuzluklar ve sel baskınlarına anında müdahale etti, kent genelinde kontrolü sağladı.

Alo 153 Çağrı Hattı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GASKİ’nin resmi sosyal medya üzerinden bildirilen 120 su baskını ihbarına 50 farklı noktada, GASKİ, İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan 100’den fazla araç ve 253 personelle müdahaleler yapıldı. Şehir genelinde durum kontrol altına alınırken sorunların devam ettiği noktalarda çalışmalar aralıksız sürüyor.

UĞUR: BÜTÜN EKİBİMİZLE YÜZLERCE ARAÇ VE PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ

Konu hakkında sahada açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, kurumun bütün ekiplerinin sahada olduğu ve kent genelinde çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“GASKİ Genel Müdürü, GASKİ Genel Müdür Yardımcımız ile beraber GASKİ, İtfaiye, Fen İşleri, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar başta olmak üzere bütün ekibimizle yüzlerce araç ve personelimizle sahadayız. Kritik noktalar için önlemlerimizi almıştık. Yağışla ilgili tereddütlerimiz vardı. Şu anda aldığımız önlemler ve çalışmalarla müdahalelerimiz sürüyor. Sadece iki noktada Çimento Kavşağı ve Karşıyaka Kavşağı’nı da en kısa zamanda açıp rahatlatacağız.”