Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Düzbağ Projesi’nin devreye alınmasıyla şehre su temini konusunda olumsuzluk yaşanmadığını belirterek “Biz 2023 yaz ayının kazasız belasız, su temini anlamında iyi geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle akıllara gelen su sıkıntısı için açıklamada bulunan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, şehre su temin eden ana kaynak Düzbağ İsale Hattı ile Kartalkaya Barajı ve Mizmilli Kuyuları’nda seviye bakımından sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.

ŞEHRİN SU KAYNAKLARI YÜKSEK SU TÜKETİMİNE HAZIR

Ağustos ayının da kurak geçeceğini aktaran Sönmezler, su tüketiminin artacağını aktararak, şehrin su kaynaklarının buna hazır olduğunu ve bir sıkıntı yaşanmayacağını, yaşanacak kesintilerin sadece arızalardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Genel Müdür Sönmezler açıklamasında dünyanın en çok konuşulan konularından birisinin iklim değişiklikleri ve kuraklıklar olduğunu, Gaziantep’in ise Temmuz ayında çok kurak bir ay geçirmiş olmasına rağmen su konusunda bir sıkıntı yaşamadığını yineleyerek şunları söyledi:

“Ağustos ayında ve devam eden Eylül, Ekim aylarında da şehrimize inşallah su sıkıntısı yaşatmayacağız. Bizler şükürler olsun özellikle Düzbağ Projesi ile şehrimizin temel asıl kaynağı haline getirdiğimiz bir kaynakla bugün şehrimizin ihtiyacı olan sağlıklı ve kaliteli suyu şehrimize ulaştırmış durumdayız. 3 kaynaktan gelen su ile şehir şu anda günde 600 bin metreküp civarında su tüketiyor. Bu aslında Gaziantep için bir rekor. Bugüne kadar Gaziantep, tarihinde bir ayda hiç 600 binli rakamlara ulaşmamıştı.”

6 Şubat’ta yaşanan depremlerle beraber Gaziantep’in nüfusa paralel su tüketiminin de arttığını aktaran Sönmezler, “Oluşabilecek küçük arızaların dışında suyumuzun yeterli olmamasından kaynaklanan bir kesintimiz olmadı olmayacak da. Tasarruf konusu çok önemli. Aslında bütün dünya artık suyun tüketimi ile alakalı konuşmaya başladı. Bizler tek başımıza bu sorunu çözmeye yeterli değiliz. Madem bir iklim değişikliği var bir kuraklık söz konusu dolayısıyla hepimize görevler düşüyor. Su olmazsa olmazımız. Ama suyu ihtiyacımız kadar kullanmamız gerekiyor. Medeniyetin de bir kriteri su. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli mirasın da su olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.