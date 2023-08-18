Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde, orta, ağır veya yıkılmış olarak tespit edilen evlerde ikameti bulunan vatandaşların ‘Özel Tam Kart’ ile toplu ulaşımlarda ücretsiz faydalanma hakkı süresi, 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 Yılı Ağustos Ayı Dönem Toplantısı’nın 2’nci Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Meclis Salonu’ndaki toplantının gündemi depremzedeler oldu.

Gaziantepli depremzedelere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinin süresi uzatıldı. Buna göre, orta, ağır veya yıkılmış olarak tespit edilen evlerde ikameti bulunan vatandaşların ‘Özel Tam Kart’ ile toplu ulaşımlarda ücretsiz faydalanma hakkı süresi, 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Meclis ayrıca 2017 ve 2018’teki ve 6 Şubat tarihindeki depremlerin yıkıcı etkilerinden dolayı birçok araç ve gerecin kullanılamaz durumda olması nedeniyle Adıyaman’a bağlı Samsat Belediyesi’ne araç desteği verilmesi kararlaştırıldı.

ÇKS’ye kayıtlı yaklaşık 38 bin çiftçiye destek olmak ve maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla başlatılan mazot desteği kapsamında 2023 yılında 4 milyon 387 bin 585 litre mazot desteği verilmesini ön gören madde meclis üyelerince onaylanarak karara bağlandı.

Ayrıca Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük bilim merkezi konumunda olan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nin tanıtımını yapmak ve görünürlüğünü artırmak için 1 yıl boyunca giriş ücreti alınmaması kararı alındı.