Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 100 bin bisiklet dağıtımının kapsamında Gaziantep Valiliği iş birliğinde 30 bin bisikleti ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıma başladı.GAZİANTEP (İGFA) - “Spor Dostu Kent” sloganıyla Büyükşehir Belediyesi ve valilik ortaklığında başlatılan 100 bin bisiklet dağıtımı büyükşehir belediyesince sürdürülüyor.

Farklı gruplara Gaziantep Organize Sanayi’de üretilen bisikletler hediye edilirken büyükşehir belediyesi, valilik ve kaymakamlıklarca tespit edilen ihtiyaç sahipleri için de bisiklet dağıtımı kapsamına alındı.

İhtiyaç sahibi aileler için günde 500 bisiklet, Ertuğrul Gazi Spor Salonu ve Karacaahmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu’nda dağıtılırken bugüne kadar toplamda 12 bin bisiklet verildi. Bisiklet dağıtımları ilerleyen dönemde öğrenciler, öğretmenler, imamlar, belediye personelleri gruplarında sürdürülecek. Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesaj aracılığı ile bisikletlerini dağıtım noktalarından teslim alabilecek.

EFİLOĞLU: KENTİMİZDE ÜRETİLEN BİSİKLETLERİ GAZİŞEHİRLİLERE DAĞITIYORUZ

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Gaziantep Valiliği ile birlikte “spor dostu kent” ortaklığında başlatılan proje kapsamında sportif organizasyonlar yapıldığını, yine bu kapsamda spor malzemeleri dağıtıldığını belirtti.

Bisikletin Gaziantep için önemli bir proje olduğunu söyleyen Efiloğlu, Gaziantep Valiliği ile birlikte 100 bin adet bisiklet dağıtacaklarını anımsatarak, "Bunu değişik gruplara ayırarak hazırlıklara başladık. Vatandaşlarımızın telefonlarına mesaj atarak onları davet ediyoruz. Kendilerine bisikletleri teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı valiliğimiz ve kaymakamlıklardan listeleri aldık. O ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aktif öğrencileri varsa onları tespit ederek verdik bisikletleri. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, öğrencilere, öğretmenlere bu çalışma devam edecek. 2 ay içerisinde tespiti yapılanlara bisikletleri dağıtacağız. Burada dikkat çeken bir başka detay da bu bisikletlerin Gaziantep’te üretilen kentimizin yerli üretimlerinden olması burada üreticiye de bir destek sunmuş oluyoruz" diye konuştu.