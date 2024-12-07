Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tedavi gören öğrencilerin hazırladığı ve sunuculuğunu sanatçı Kutsi’nin üstlendiği Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda engelli bireyler, hazırladıkları şarkı gösterileri ve eşsiz performanslarıyla büyük beğeni topladı. Engelsiz bir dünyanın mümkün olduğunu vurgulayan ve “Sevgi Paylaşmaktır” mottosuyla hayata geçirilen farkındalık programında çeşitli sahne gösterileri yer aldı.

BAŞKAN ŞAHİN ÖĞRENCİLERLE BERABER ŞARKI SÖYLEDİ

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı programda şarkı ve dans gösterilerinin yanı sıra, geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan kıyafetlerden oluşan bir defile düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sahneye çıkarak öğrencilere eşlik etti ve şarkılar söyledi.

PROGRAMDA ÖĞRENCİLERİN ANNELERİNİN OLUŞTURDUĞU KORO İLK KEZ SAHNE ALDI

Buğday Tanesi filminin başrol oyuncusu Kutsi’nin sunumu ve şarkılarıyla renklenen programda, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden yararlanan öğrencilerin annelerinden oluşan Annelerden Nağmeler Müzik Korosu ilk kez sahne aldı.

ŞAHİN: BU ŞEHİR ENGELLİ DOSTU VE ENGELSİZ ŞEHİR OLMAYA HAZIR

Programda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu şehir engelli dostu ve engelsiz şehir olmaya hazır. Kimsenin kimseden ayrılmadığı bir dünyayı inşa edeceğiz. Bu şehir, engelli dostu bir şehir olarak tüm dünyaya örnek olacak. Bunu birlikte başaracağız. Burada çok özel bir model var. Engelli bireylerden sorumlu bir daire başkanlığımız var. Hiçbir şehirde görme engelli bir daire başkanı yapılmadı. Engelin elde, ayakta ya da gözde olmadığını, iyi yetişmiş bireylere fırsat verildiğinde ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Şu anda dünyanın en güzel engelsiz yaşam merkezlerinden birini açtık. Yürüyemeyen çocuklar yürüyor, konuşamayan çocuklar konuşuyor. Her alanda özel hizmetler sunuyoruz. Bu şehir, Türkiye Yüzyılı’nda barışın, kardeşliğin ve engellilerin yüzyılı olacak. Bütün engelleri kaldıracağız.”