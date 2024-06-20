Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın 2’nci bileşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan bileşimde gündem maddeleri sonrası görüşülen ek gündem maddeleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin La Guaira Eyaleti arasında “Kardeş Şehir” ilişkisinin kurulmasına karar verildi.

Oy birliği ile geçen ek gündem maddesiyle resmi protokolün imzalanması için yetkilendirme yapıldı.

Yapılacak kardeş şehir protokolü ile Gazi şehrin dünyada tanınırlığının artırılması hedeflenirken, La Guaira Eyaleti ile ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi, iki taraf arasındaki dostluğu, kardeşliğin arttırılması, karşılıklı bilgi ve tecrübelerin değişimini teşvik etmenin yanı sıra çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.