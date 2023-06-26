Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Babalar Günü anısına satranç turnuvası düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Dumlupınar spor salonunda yapılan turnuva, 7 kategoride olmak üzere toplamda 186 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Sonuçları 25 Haziran’da belirlenen turnuvaya Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa illerinden yoğun katılım sağlandı.

Kıyasıya mücadelenin ardından satranç turnuvasının 7 kategoride dereceye giren sporculara madalyalarıyla birlikte birinci sporculara eşofman takımı, ikincilere ayakkabı, üçüncülere ise satranç takımı ve tişört ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın 8 yaş ve altı genel kategorisinde Akif Uçar birinci, Rüzgar Altunakar ikinci, Ufuk Genç üçüncü olurken; 8 yaş ve altı kız kategorisinde Masal Budumlu birinci, Lena Doygun ikinci, Zeynep Ecrin Pehlivan üçüncü sırada yer aldı.

10 yaş ve altı kız kategorisinde Defne Ada Dönmez birinci, Ravza Ecem Çalı ikinci, Berra Yıldırım üçüncü sırada yer alırken, 10 yaş ve altı genel kategorisinde Eren Gültekin birinci, Aras Akyel ikinci, Buğra Karagil üçüncü oldu.

12 yaş ve altı genel kategorisinde Rohat Gözcü birinci, Mustafa Eymen Yıldırım ikinci, Khaled Arhimow üçüncü; 12 yaş ve altı kız kategorisinde Sare Mutafoğlu birinci, Nehir Ela Ertürk ikinci, Ela Su Şahinoğlu ise üçüncülüğü elde etti.

Açık kategorisinde ise, Mohamed Salem Arhimow birinci, Ali Mohamad Noor Kara ikinci, Bülent Taze üçüncü olarak madalyasının ve ödüllerini almaya hak kazandı.