Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kurulan sosyal marketlerde depremzedelerin giyim, gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarına cevap veriliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmada depremin hasara uğrattığı Nurdağı ilçesinde Tek Yürek Meydanı’nda kurulan sosyal marketten bugüne kadar 28 bin kişi, İslahiye’nin Demokrasi Meydanı’na kurulan markette ise 32 bin 712 vatandaş ihtiyacı olan gıda, kıyafet, çocuk bezi ve temizlik malzemelerini ücretsiz temin etti. Sosyal marketler ilçelerde 60 bin kişinin ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Yapılan yardımların aksamadan ve doğrudan yerine ulaşması için depremzedeleri bilgisayar sisteminde kayıt altına alan büyükşehir, yardımların eşit ve adaletli bir şekilde dağıtımını sürdürüyor.

DUŞ VE ÇAMAŞIRHANEYE ÇEVRİLEN YÜZME HAVUZLARININ DEPREMZEDELERE YÖNELİK HİZMETİ SÜRÜYOR

Depremin etkilerinin yoğun hissedildiği ilçelerde hijyen şartlarının sağlanması için duş ve çamaşırhaneye çevrilen yüzme havuzlarında ise bugüne kadar İslahiye’de 32 bin 340, Nurdağı’nda ise yaklaşık 34 bin depremzedeye hizmet sağlandı.

18 duş kabini, 10 çamaşır makinası ve 10 kurutması makinasının yer aldığı İslahiye yüzme havuzlarında duş ve çamaşırhaneyi 17 bin 190 erkek vatandaş, 15 bin 150 kadın vatandaş kullanırken, Nurdağı’nda ise 18 bin 140 erkek vatandaş, 15 bin 560 kadın vatandaş yararlandı.