Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil şehir kimliğini güçlendirmek ve çevreyi korumak amacıyla il genelindeki refüj, kanal, mesire alanları ve parklarda elektrikli araçlarla hizmet verecek.GAZİANTEP (İGFA) - Yeşil şehir unvanıyla her geçen gün çevre dostu projelerle hizmet ağını genişleten Gaziantep Büyükşehir, il genelindeki yeşil alan oranını korumak ve artırmak, karbondioksit salınımını engelleyerek daha temiz havayla vatandaşı buluşturmak için araç-ekipman envanterine elektrikli araçları dahil etti.

Bu kapsamda refüj, kanal, mesire alanları ve parklarda hizmet verecek; mini yükleyici, süpürme aracı, çöp taksi, acil durumlar için kapalı tip araç ve traktör ile tanker kentin kalbi konumundaki yeşil alanlar için hizmet sağlayacak. Ağırlıklı olarak elektrikli araçlarla verilen bu hizmetle yerel belediyelere örnek olmak amaçlanıyor.

Öte yandan büyükşehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Bey Mahallesi’nin mimari yapısını korumak başta olmak üzere yerli ve yabancı turistin temiz bir ortamda gezisini gerçekleştirmesini sağlamak için tarihi mahallenin dar sokaklarına özel çöp taksi araçlarıyla hizmet götürecek.

ŞAHİN: ŞEHRİN İMAJI ÇOK ÖNEMLİ

Makinaların uygulamalı olarak gözlemleyen Başkan Şahin, özellikle çöp kamyonlarının giremediği dar alanlarda büyük fayda sağlayıp, yeşil şehir imajına katkı sunan proje hakkında, “Aletlere baktığımız zaman hepsi elektrikli. Karbondioksit salınımı olmayan, havayı kirletmeyen ve kullandığın zaman özellikle küçük alanlara, tarihi dokulara büyük araçlar girmiyor. Tarihi dokuda gelen turisti daha iyi ağırlamamız gerekiyor. Şehrin imajı çok önemli. Özellikle tarihi dokuda gelen her turistin buradaki tarih ve kültür şehrine uygun, hepsinde de teknolojiyi kullanan akıllı şehir alt yapısı var” değerlendirmesinde bulundu.