Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin engelli sporcusu Hakan Alpaslan ve partneri Seher Yılmaz Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonasından Gaziantep’e 3’üncülükle döndü.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 7-8 Temmuz 2023 tarihinde İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 6. Türkiye Şampiyonası İzmir’de düzenlendi.

Şampiyonaya, çeşitli illerden 36 dansçı katıldı.

Gösterileriyle büyük beğeni toplayan genç dansçılar, Hakan Alpaslan ve Seher Yılmaz yaptıkları dans gösterisiyle göz doldurdu. 17 kategoride gerçekleştirilen şampiyonada derece alan yarışmacılar, kupa ve madalyalarını aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Hakan Alpaslan ve Seher Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında eğitmenler eşliğinde şampiyona öncesi, çok iyi bir çalışma sürecinden geçtiklerini belirterek, “Emeğimizin karşılığını aldık. Ama bu şampiyonadaki başarımızın tek sebebi bizim buradaki performansımız değil. Bize destek olan büyükşehirin yetkililerine de teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.