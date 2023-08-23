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Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca hazırlanan etkinliklerde sevilen yerel sanatçılar Kral Deniz, Faruk Lök, Hasan Çoban, Doğan Bayburt, Mehmet Bakıray, Mehmet Kalkan ve Okan Bayburt farklı mahallelerde bulunan okullarda vatandaşlarla buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında “Mahallemde Konser Var” programları vatandaşların yoğun ilgisini gördü. GAZİANTEP (İGFA) - Sevilen yerel sanatçıların vatandaşlarla buluştuğu etkinlikte 10 gün boyunca farklı mahallelerde düzenlenen konserlerde sevilen şarkılar vatandaşlarla beraber seslendirildi. Düzenlenen konserlere 22 bin 250 Gazi şehirli katılım sağladı.

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