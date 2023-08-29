Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kent genelindeki mahalle, cadde ve sokaklarda; karasinek, sivrisinek ve farelere vb. vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. 150 bin aktif üreme noktası rutin olarak ilaçlanıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, il genelinde Mayıs-Eylül aylarında yürütülen gece uçkunla mücadele çalışmaları il genelinde düzenli olarak ilaçlıyor. 146 personelin yürüttüğü çalışmalarda, 57 ilaçlama aracı, 40 pülverizatörü ULV, 17 mist blower, 140 sırt pompası kullanılıyor.

TOLAY: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, ilaçlama ve haşerelerle mücadelenin halk sağlığı açısından önemine değinerek, belediyenin tüm ilçeler ve bağlı mahallelerde ilaçlama yaptığını belirtti.

Çalışmalarda 146 personel, 57 araç, 40 pülverizatörü ULV, 17 Mist Blower sistemiyle ilaçlamaların yapıldığını aktaran Tolay, “Rutin olarak ilaçladığımız noktaların yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Ekim-mart ayları arasında kışlakla mücadele ediyoruz. Larva ilaçlamasını ise yıl boyunca sürdürüyoruz. Diğer yandan havaların ısınmasıyla sivrisineklerin çoğalmasını engellemek için büyükşehir olarak mayısın başından eylül ayının sonuna kadar gece uçkun mücadelesi ile sivrisinek, karasinek vb. vektörlerle mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.