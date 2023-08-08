Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde bulunan bakkal esnafına servis imkanı sağlamaları amacıyla 300 sepetli bisiklet dağıttı.GAZİANTEP (İGFA) - Nizip Kapalı Spor Salonu’nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla yapılan dağıtım töreninde, sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı bisikletler, bakkalların gelişen sektörde çağa ayak uydurması için gelen talepler doğrultusunda hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi 100’üncü yılda 100 bin bisiklet dağıtımı için yürüttüğü çalışmada daha öncesinde de il merkezinde bulunan 3 bin bakkala sepetli bisiklet verdi.

Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, Ahi Evran Kültürü’nün günümüz temsilcileri olan bakkallar için desteğin süreceğini söyledi.

"Bakkalımız, kasabımız, fırınımız. Üçü yan yana, huzurlu, mutluysa şehir güvende huzurludur" diyen Şahin, "Mikro ölçekte yaşadığımız bu güzelliği büyük, metropol şehir Gazi şehirde yaşatmak bizim en büyük görevimizdir. Oda başkanlarımız gelip bakkalla ilgili yeni bir dünyanın oluştuğunu, günü siftahsız geçirirken modern arabalarla gelip iş yapıldığını dile getirdi. Bu konuda kendimizi yenilememiz lazım. Yenilenmezsek yeniliriz" diye konuştu.

Başkan Fatma Şahin, konuşmasının devamında Gazi şehrin pandemi ve deprem ile zor günler geçirdiğini ve bu konuda bakkalların da etkilediğini aktardı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkârları Odaları Başkanı İsmet Özcan ise ilk bisiklet dağıtımının il merkezindeki bakkallara yapıldığını hatırlatarak, mahalle için bakkalların önemini vurgulayarak verilen destekler için teşekkür etti.

Nizip Sebzeciler ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Canpolat ise, “Bakkalına Sahip Çık” Projesi’ne destek için Başkan Şahin’i ziyaret ettiklerinde desteklerini esirgemediğini, Ahi Evran’ın güler yüzlü temsilcisi olan bakkala sahip çıkıldığını aktardı.

Programa ayrıca Nizip Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Uygur ile Nizip’te bulunan diğer meslek kollarına ait oda başkanları katıldı.