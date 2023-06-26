Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, şehir genelinde belirlenen kurban satış alanlarında kurbanlık tartı ve ölçü aletlerinde hilelerin yapılmaması için denetim çalışmalarını sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kurban Bayramı’nın son günlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yılda mevcut denetim ve kontrollerini arttırdı.

Şehrin belirlenen kurban satış yerlerinde ve özellikle Çaybaşı Besi Organize Sanayi Bölgesinde halkın kurbanlıklarını güvenle alabilmeleri için denetimler ve bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek. Kurban satış yerleri dışında kurallara aykırı olarak kaçak yapılan satışlara engel olan zabıta ekipleri; haksız rekabetin, kupesiz, menşei belli olmayan kurban satışının da önüne geçecek.

YALIM: NÖBETÇİ EKİPLERİMİZ SİVİL VE RESMİ OLARAK GÖREV YAPACAK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım bayram öncesi ve süresince halkın huzur ve sükûnet içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak; bütün çalışmalarımızın yanı sıra Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince halkımızın aldatılmaksızın huzur ve sükûnet içerisinde bir bayram geçirebilmesi önceliğimiz olup gerek satış yerleri ile ilgili gerekse kesim yerleri ile ilgili hijyen ve düzen konusunda hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çalışmalara devam etmektedir. Bayram süresince de kesim yerleri ile ilgili belirtilen alanlar dışında kesim yapılmaması için önleyici ve koruyucu tedbirlerimiz alınmış olup nöbetçi ekiplerimiz sivil ve resmi olarak görev yapacaklardır.”