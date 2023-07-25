Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından engelli ve bakıma muhtaç hastalara yönelik ücretsiz evde fizik tedavi hizmeti veriyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi bünyesinde verilen hizmette parkinson, serebral palsi, omurilik felci, inme, omurilik yaralanmaları sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yetişkinler, kas erimesi ve doğumsal anomali olan spina bifida tanılı çocuk hastalara günlük yaşam aktivitelerini desteklemek için evde fizik tedavi hizmeti uygulanıyor.

İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde bu hizmet kapsamında açıldığı gün itibariyle ücretsiz 23 bin 988 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildi.

İhtiyacı olan hasta, yaşlı ve engelli bireylere muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım sosyal ve psikolojik destekler sürdürülüyor.

Fizik Tedavi Uzman Doktoru olarak görev yapan Dr. Sema Cesur, hastanede her yaş grubunda hastaya pek çok anlamda hizmet verildiğini anlattı.