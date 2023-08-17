Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İlçesinde depremden etkilenen çocuklara bin 550 adet bisiklet dağıtarak onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeye devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından normalleşme çalışmaları hızla devam eden İslahiye’de geçici yaşam alanlarında konaklayan çocuklar için “Yüzüncü yılda yüz bin bisiklet “ projesi kapsamında 6-10 yaş arası çocuklara 20 inç, 10 yaş ve üzeri çocuklara ise 26 inç bisikletlerin dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ilçede yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakın zamanda bölgede açılmasını planladığı sosyal girişimcilik kursları ile çocukların sosyalleşmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yaralanacakları alanlar yapacak.