Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de depremzedelerin medikal malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor, tamiratlar yapıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen ilçelerde ihtiyaç sahiplerine medikal malzeme dağıtıyor.

İlçelerde kurulan konteynır kentlerde Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, tek tek evleri gezerek medikal malzeme ihtiyaçlarını tespit ediyor. Tespit edilen tekerlekli sandalye, koltuk değneği, beyaz baston, tansiyon aleti, yürüteç gibi ihtiyaçlar, Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanarak konteynır evlerine kadar getiriliyor.

DEPREMZEDELERE 5 BİN 150 MEDİKAL MALZEME DAĞITILDI

Kahramanmaraş depremlerinin gerçekleştiği 6 Şubat’tan bugüne kadar 5 bin 150 medikal malzeme dağıtan ekipler, günde bin 150 konteynır evi ziyaret ederek, ihtiyaçları tespit ederken 100’den fazla medikal malzemenin dağıtımı yapılıyor.

Öte yandan medikal malzemesi arızalı olan vatandaşların talepleri doğrultusunda malzemelerin tamirini de büyükşehir ekipleri yapıyor.

Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, depremin olduğu ilk günden bu yana ilçelerde belediye hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, konteynerlere yaptıkları ziyaretlerde talep edilen 100’den fazla medikal malzeme ihtiyacını giderdikerini, şimdiye kadar 5 bin 150 medikal malzeme dağıtımı yaptıklarını söyledi.