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Gaziantep'te, İletişim Başkanlığı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesince "Yapay Zekâ Çağında: Dijital Medya ve Siber Güvenlik" paneli düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te “Yapay Zekâ Çağında: Dijital Medya ve Siber Güvenlik” paneli düzenlendi

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Türkiye'de dijital medyanın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yapay zekâ ve siber güvenlik konularında birçok çalışmanın yapıldığını aktaran Değirmenci, "Türkiye'de internet kullanımı yüzde 95'e ulaşmış durumda. Dünyada ise 5 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Yetişkinlere oranla baktığımızda her yetişkinin 5'inden 4'ü şu an sosyal medyada. Bu da dijital medyanın ne denli önemli olduğunu gösteren veri ve rakam. Sosyal medya kullanıcıları genellikle kültür ve eğlence olarak kullanıyor olsa da bizim yaptığımız araştırma şunu gösteriyor sosyal medya yüzde 40 bilgi amaçlı kullanılıyor. Sosyal medya platformları bir bilgi kanalına dönüşmüş durumda." dedi.

Sosyal medyayı kullanmada bazı risklerin olduğunu anlatan Değirmenci, dezenformasyon ve manipülasyonun en önemli konular olduğunu belirtti.

Yargıtay Üyesi Erol Tekmen, ülkedeki en gerekli alanlardan birinin dijital medya ve siber güvenlik olduğunu söyledi.

Türkiye'de sosyal medyanın güncel şekilde kullanıldığını dile getiren Tekmen, "Sosyal medya üzerinde yapılan algı, manipülasyon, bilgi kirliliği ve buna benzer şeyler ülkemiz ve dünyada da bir numaralı gündem maddesi haline gelebiliyor." dedi.

Siber güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel, sosyal medya ve siber güvenlik alanının önemli olduğuna işaret etti. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de teknolojinin hızla geliştiğini ve yapay zekânın ciddi bir devrim oluşturduğunu belirtti. İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ise dezenformasyon ve manipülasyonun toplumlar üzerinde ciddi etkileri olduğunu söyledi.