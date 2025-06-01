Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımında sona gelinen Emekliler Lokali’ne yaptığı ziyarette, Gazi şehirde ilçelerde bulunacak yeni 7 emekli lokalinin müjdesini verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle beraber aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin inşaatını tamamladığı Emekliler Lokali’nin açılışı için geri sayım başladı. Son hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Fatma Şahin, lokalde emekliler için hazırlanan çalışmaları anlattı.

ÇEVRE İLÇELERDE 7 EMEKLİLER LOKALİ YAPILACAK

Başkan Şahin açıklamasında Aile Yılı kapsamında açıklanan paket program ve seçim beyannamesinde belirtilen Emekliler Lokali’nin tamamlandığını ve çevre ilçelerde de emekliler için yeni 7 lokalin yapılacağını müjdeledi.

YENİ LOKALE BİR KÜTÜPHANE KURULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ağır hasar alan ve yıkılan öğretmenevi yerine yapılacak lokalde emekli vatandaşların yararlanacağı GBB Kültür AŞ’nin kitaplarının yer aldığı kütüphane yer alacak. Emeklilerin, 100 yıllık çınar ağacının altında uygun fiyata içeceklerini içebilecekleri Emekliler Lokali, şehir merkezinde tarihi konumuyla hizmet verecek.

Yaklaşık 7 dönüm üzerine kurulan Emekliler Lokali’nin 5 dönümü açık alan olarak planlandı. Bin 500 metrekarelik alan üzerine ise kışın da faydalanmaları için lokal binası tamamlandı.

ŞAHİN: EMEKLİLERİMİZ BİZİM BİLGELERİMİZ ONLAR BAŞIMIZIN TACI GÖZÜMÜZÜN NURU

İncelemeleri sonrası açıklamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açıklandıkları “Aile Yılı Paket Programı” ve seçim beyannamesinde Emekliler Lokali için söz verdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Emeklilerimiz bizim bilgelerimiz onlar başımızın tacı, gözümüzün nuru. Büyük bir hayat tecrübesi var ve onların mutluluğu bizim açımızdan çok kıymetli. Burası ise benim çocukluğumda bir taraftan Yeşilsu’nun olduğu bir taraftan da tarihi öğretmenevinin olduğu yer. Bu yerin altında da emekli öğretmenlerimizin lokali vardı. Bizden istediklerin ön önemli şey o tarihi dokuyu hızlı bir şekilde kaybetmeyecek, arkadaşlarıyla gelip oturup muhabbet edebilecekleri, çayını, kahvesini içecekleri bir lokaldi. Burayı hemen aldık, eski öğretmenevi depreme dayanıklı değildi hemen yıkıldı. Yeni öğretmenevi tamamlandı kısa sürede açılacak ama bütün Emekli öğretmenlerimiz ‘Burada hatıramız, dostluklarımız, kardeşliklerimiz var’ dediler. ‘Onlarla bu hatırayı paylaşacağımız mekanı bize yapar mısınız?’ dediler.”

TÜRKİYE’NİN EN İYİ EMEKLİ LOKALLERİNDEN BİRİSİ OLDU

Konuşmasının devamında proje için ekiplerin özel çalıştığını aktaran Başkan Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Türkiye’nin en iyi emekli lokallerinden birisi oldu. Yaklaşık 7 dönüm 5 dönümü açık alan. Yüzyıllık çınarın altına oturup çay, kahve içip yararlanabilecekleri bir alan. Bin 500 metrekare de kapalı alan var. Kışın burada çay kahve içecekleri, dostları, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri bir lokal var. Bir kütüphane yapacağız. GBB Kültür A.Ş.’nin 100’üncü yıl 100 kitap çalışması kapsamında kitaplar orada da var. ‘Ayrıca istenilecek başka kitaplar nelerdir?’ diyerek çalışılacak. Gelip kitabını okuyacağı, muhabbetini edeceği, arkadaşlarıyla bir araya geleceği, oyununu oynayacağı bir lokal oldu burası. Emeklilerimizin en büyük talebiydi. İlçelerimizde sayısını çoğaltacağız. Toplam 7 tane de ilçelerimizin büyüklüğü, bulunacak mekana göre emekliler lokali sayısını arttıracağız ama en güzeli bizim için en tarihi dokusu olacak bu lokal tamamlanmak olacak. Bittiğinde bütün emeklilerimizi davet ediyoruz. Buradaki 100 yıllık çınar ağacının altında anılarını paylaşarak çay ve kahvelerini içsinler.”