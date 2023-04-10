Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Hacivat ve Karagöz gölge oyunu Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında merkez ve tüm ilçelerde çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yapılan etkinlikte Ramazan’ın ilk 15 gününde il merkezinde 10 bin 385 çocukla buluştu. 4 ayrı Hacivat ve Karagöz oyuncusu ile gün içerisinde 24 okul ve akşamları Masal Parkı’nda 68 gösteri yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çadır ile konteynır kentte ve köylerdeki tüm okullarda toplamda 4 bin 725 çocuğun katılımıyla 59 gösteri düzenlendi.

Şehrin diğer ilçeleri olan Yavuzeli, Karkamış, Nizip, Araban ve Oğuzeli’nde ise 19 okulda 54 gösteri düzenleyerek 3 bin 626 çocukla bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan gölge oyunu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak iki kategoride gösterime sunulmaya devam edecek.