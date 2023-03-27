Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Ramazan etkinlikleri kapsamında il ve depremden etkilenen ilçelere kurulan Ramazan sokağında Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri düzenliyor.GAZİANTEP (İGFA)- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca deprem bölgelerinde Hacivat Ve Karagöz’ü sahneleyecek.

Çocuklar için düzenlenen gölge oyunu her hafta içi il merkeziyle depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin tüm köylerinde gösterimde olacak.

Ramazan ayı denince ilk akla gelen gölge oyunu olan Hacivat ve Karagöz ayın ilk gününde Nurdağı ilçesinin Belpınar, Mesthüyük, Kırışkal, Noğaylar köylerinde çocuklarla buluştu. İkinci gününde ise Şatırhöyük, Sakçagözü, Kartal ve Hisar köylerini ziyaret ediyor.

Okul çadırlarında düzenlenen oyun, ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak iki kategoride gösterime sunuluyor.