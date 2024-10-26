Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek sunma çalışmalarını sürdürüyor. 200 gram francala tipi ekmek, Haydi Büfelerinde 7.5 TL’den satışa sunulacak.GAZİANTEP (İGFA) - Piyasada 10 TL olarak belirlenen ekmek fiyatına karşın, Büyükşehir Belediyesi ekmek fabrikasında üretilen ekmekler, halka %25 daha uygun fiyata ulaştırılıyor.Haydi Büfeleri, ekmekle birlikte yumurta, çay, şeker, zeytin, peynir ve bitkisel yağ gibi temel gıda maddelerini de piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlarla sunmaya devam ediyor. 60 farklı noktada hizmet veren büfeler, her gün 06.30-10.30 ve 14.00-18.00 saatleri arasında uygun fiyatlı ürünlerle vatandaşlara hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, halkın kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor.