Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Festival Park’ta 66 hemşehri derneğinin katılımıyla başlayan, 4 gün sürecek festivalde çevre illerin ve ilçelerin belediyeleri ve dernekleri de katılım sağladı. Kültürünü, sanatını, yemeklerini derneklerin Gazi şehirlilere sergilendiği festivalde yöresel ezgiler de seslendirildi.

Resmi açılışı bugün yapılacak festivalin ilk gününde, Turan Devletleri Konfederasyonu tarafından hazırlanan Mehteran Takımı sahne aldı.

Mehteran’ın gösterisi ardından Ümitcan İlhan, yöresel ezgileri seslendirdi. Konserlerin devamında Sof-Cerit Obaları Kültür-Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin destekleriyle Mustafa Akkulu, Memik Akkulu ve Saz Sanatçısı Aşık Ali sahne aldı.

Futbol antrenörü olan ve takımıyla festivale katılan Furkan Şenol, keyifli zaman geçirdiğini belirterek, “Erzurumlu, Adıyamanlı güzel hemşehri dernekleri var. Yöresel ürünlerini tanıtıyorlar güzel vakit geçiriyoruz. Farklı kültürlerin, yemeklerini ayağımıza kadar getiriyorlar bizde buralarda görerek beğenerek yiyoruz içiyoruz geziyoruz hoşumuza gidiyor. Gaziantep’te var olan hemşehri derneklerinin kendini tanıtması çok güzel festivali düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EN ÇOK FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMA ORTAMI OLUŞMASI İLGİMİ ÇEKTİ”

Üniversite öğrencisi İbrahim Kaya ise farklı kültürleri merak ettiğini aktararak, “Gaziantepliyim festival de esnaflar olsun çok iyi yaklaşıyorlar, çok güzel. Farklı kültürleri tanıma fırsatı gördüm değerlendirmeye tanımaya çalışıyorum. Festivallerde en çok farklı kültürleri tanıma ortamı oluşması ilgimi çekti. Bu şekilde etkinliklere devam edilmeli, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.