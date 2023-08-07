Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve 4 gün süren Hemşehri Dernekleri Festivali’ne 30 bin Gazi şehirli ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Festival Park’ta 61 hemşehri derneğinin katılımıyla yapılan festivalde şehirde bulunan dernekler için kurulan çadırlarda yerel kültürler tanıtılırken, yöresel ürünler ve yemekler Gazianteplilerle buluştu.

Türkiye’nin dört bir yanından kültürel öğelerin bulunduğu, yöresel oyunlarla renklenen festivalde kurulan sahnede yerel sanatçılar tarafından yöresel ezgileri içeren konserler düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan yaparken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Topluluğu tarafından şiirler ve türkülerin yer aldığı “Hasat Zamanı” oyunu ilk kez sahnelendi. Festival alanına ayrıca çevre il ve ilçelerin kaymakamları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmaz Can ziyaret etti.