Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Ramazan’ın ilk iftarını Nurdağı’nda depremzede vatandaşlarla beraber yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te iftar sonrası Bakan Çavuşoğlu ile beraber Nurdağı’nda yapılan çalışmaları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Meydanı’nı gezdi, çocuklarla bir süre sohbet etti, vatandaşlarla beraber çay içti.

Başkan Fatma Şahin, Ramazan ayının getirdiği manevi iklim, birlik ve beraberlik ile yaraların sarılacağını aktararak, “Ramazan’ın iyileştirme, tedavi etme gücünü kullanacağız. İnsanlarımızla birlikte iyileşeceğiz. Hep beraber bu büyük felaketten anlımızın akıyla çıkacağız” ifadelerini kullandı.