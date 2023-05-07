Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İslahiye ve Nurdağı’nda 30 kilometrelik ana kanalın bulunduğu Kılavuzlu Sulama Projesi’nin tamamlandığında 1 milyon dekardan fazla bir alanı sulayabileceğini belirtti. Bakan Kirişci, proje ile 5,5 milyar liralık net zirai gelir artışı sağlanacağı gibi 120 binden fazla kişiye de istihdam olacağını kaydetti.GAZİANTEP (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ilçe tarım müdürlüğü binasını ziyaret edip, personele geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Kılavuzlu Sulama Projesi'nin ilçede bulunan 4. kısmındaki inşaat alanında incelemede bulundu. İncelemde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz eşlik etti.

İnceleme sonrası bakanlık olarak su konusunda çok hassas davrandıklarını anlatan Kirişci, "Su bizim her şeyimiz, su varsa toprakta bereket, bereketin karşılığı olarak bizim üretim artışımız, istihdamımız, ihracatımız ve bize bağlı olarak yine ülkenin refahı ve mutluluğu söz konusu" diye konuştu.

ANA KANALIN YAKLAŞIK 30 KM’LİK KISMI NURDAĞI VE İSLAHİYE’DEN GEÇİYOR

Projenin Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinni kapsadığını 86 kilometrelik sulama kanalının 2020 yılında tamamlandığını aktaran Kirişci, projenin hizmet verecek aşamaya geldiğini belirterek, "Ana kanalın yaklaşık 30 kilometrelik kısmı Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden geçmekte. 156,5 bin dekar sulama alanının şebeke inşaatı tamamlandı. Toplam proje bedeli 23 milyar lira olup tesislere şimdiye kadar yüzde 37'lik kısmına tekabül eden 8,5 milyar liralık bir harcama yapıldı. Proje tamamlandığında 1 milyon dekardan fazla bir alan sulamaya açılarak 5,5 milyar liralık net zirai gelir artışı inşallah sağlanmış ve 120 binden fazla kardeşimize de istihdam imkanı sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te gerçekleştirilecek projelerden bahseden Bakan Kirişci, "Ana ünitelerin tamamlandığını ve her harcanan paranın faydaya dönüşüm aşamasına gelindiğini özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü baraj yapıldı, kanal yapıldı ve bundan sonra bu etaplar birer birer tamamlanarak, sulama sistemleri döşendiğinde bu sulama sistemlerinden yararlanan üreticilerimizi görmüş olacağız" dedi.