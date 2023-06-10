Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni karavan konaklama alanını Burç Tabiat Parkı’nda açtı.GAZİANTEP (İGFA) - Karavan turizminin Gaziantep'te gelişmesi ve hem yerel hem de yabancı turistte değişen tatil anlayışına cevap verebilmek için yapılan yeni Burç Karavan Park, 5 bin 450 metrekare alana kuruldu. 40 karavan araç kapasitesine sahip, doğa ile iç içe olan karavan park, kapalı ortak alanında ziyaretçilerine elektrik, su, tuvalet, banyo imkanları sunuyor.

Burç Tabiat Parkı içinde oluşturulan alan da teraslama yöntemiyle düzenlenerek her aracın önünde kişisel kullanabilecekleri orman manzaralı teras oluşturuldu. Açık ortak kullanım alanlarında ise ziyaretçilerin kullanabileceği piknik alanları, oturma grupları ve çocuk oyun alanları yerleştirildi.

Burç Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan alanda ayrıca rahat bir şekilde ziyaretçilerin konaklanması için güvenlik önlemleri alındı.