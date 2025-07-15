Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı trafik zabıta ekipleri yaptığ klima denetimlerinde 2025 yılında 521 araca cezai işlem uyguladı.GAZİANTEP (İGFA) - Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine sivil ve resmi ekipler aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım’ın kontrolünde tüm ekipler saha denetimlerinde araç içinde klimaların durumu ve hijyen şartlarını kontrol ediyor. Haziran ayında 301 araca yapılan klima denetimlerde görülen olumsuzluklar sonucunda ceza yazıldı.

KLİMA BAŞTA OLMAK ÜZERE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BİRÇOK KONUDA DENETLENİYOR

Toplu taşıma araçlarında yapılan klima denetimlerinde ayrıca rutin olarak ekipler güzergahlara uyum, zamanlamalar, koltukların temizliği, genel toplu taşıma araçları niteliklerine uyum, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların araçlara alımı, şoförlerin kılık kıyafetleri denetleniyor.

2025 yılında, toplu taşıma araçlarında zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde klima başta olmak üzere görülen olumsuzluklarda toplam 13 bin 760 cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar yaşadığı olumsuz durumlarda şikayette bulunmak için ALO 153 İhbar Hattı’nı arayarak otobüsün bilgileri ile şikayette bulunabilirler.

YALIM: OTOBÜSLER, SİVİL EKİPLER, RESMİ EKİPLER VE BİZZAT ŞAHSIM TARAFINDAN DENETLENİYOR

Sahada denetimleri sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım yaptığı açılamada denetimlerin klima öncelikli olmak üzere birçok konuda yapıldığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın sıcak havalarda daha konforlu ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla yaptığımız kontrolleri daha da sıklaştırdık. Özellikle Haziran ayında havaların tam ısınmamasına rağmen 301 tane araca işlem yaptık. Bizim amacımız vatandaşlarımızın konforlu ulaşımının yanı sıra bu sıcak havalarda sürücülerin keyfi davranışlarının önüne geçmek. Bu sıcakları insanlara daha az yaşatabilmek için biz ekiplerimizle birlikte full sahadayız. Denetimlerimiz özellikle sarı ve mavi otobüslerimizle belediye otobüslerimiz üzerinde yoğunlaşıyor. Otobüslerin sürekli sivil ekipler, resmi ekipler ve bizzat şahsım tarafından binerek denetlendiğini açıklamak istiyorum. Herhangi bir durum olduğunda şikayet hattı üzerinden bize bildirmeleri halinde plakası ve zamanı ile ilgili bilgiler de yer aldıktan sonra gerekli işlemler yapılacağını da buradan beyan etmek istiyoruz. Vatandaşımız kendilerini rahatsız edecek herhangi bir unsurla toplu taşımayla ilgili taşımayla ilgili her türlü konuda ALO 153 İhbar Hattımızı günün 24 saati arayabilirler. Bu konuda en hızlı şekilde çözüme ulaştıracağız.”