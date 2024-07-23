Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde unlu mamüller üreten bir işletmede tespit edilen güvenilir olmayan gıda maddesi ile böceklenmiş kilolarca irmik ve boya maddeleri imha edildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi'nce ilçede gıda denetimi yapıldı.

Yapılan denetimde Şahinbey'de dondurma ve unlu mamüller üreten bir işletmede tespit edilen 400 kilogram güvenilir olmayan gıda maddesi (dondurma ve kuruyemiş) ile 20 kilogram böceklenmiş irmik, 4 litre boya ve aroma maddeleri imha edildi.

Söz konusu işletmeye hijyen kurallarına aykırı üretimden cezai işlem uygulandı.