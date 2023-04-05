Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Masal Parkı’nda kurduğu “Ramazan Sokağı” etkinlik alanıyla 11 ayın sultanı Ramazan Gaziantep’te bir başka geçiyor.GAZİANTEP (İGFA) - Her akşam Masal Parkı’nda iftardan hemen önce başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor. Büyükler çarşıyı geziyor, söyleşileri dinliyor; küçükler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Bu kapsamda park içinde kurulan stantlarda GASMEK öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Gazi şehirlilere, bakır işleme, yemeni dikme ile ebru yapma, hat çizme gibi geleneksel meslek kollarını ücretsiz bir şekilde öğrenme imkânı veriliyor.

Sinema, tiyatro ve astronomi keşfi gibi kültürel ve bilimsel aktivitelerinde yürütüldüğü etkinlik alanında sunuculuğunu Orhan Karaağaç, Yusuf Muratoğulları ve Mehmet Rutkay Açıkgöz’ün yaptığı söyleşi programlarında değerli konuklar eşliğinde Ramazan söyleşileri de gerçekleştiriliyor.

Öte yandan her yaştan çocuklar için de farklı konseptlerde oyun alanlarının oluşturulduğu park içerisinde çocuklar keyifli saatler geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Masal Parkı’nda Ramazan etkinlikleri kapsamında kurulan alan hakkında yaptığı açıklamada deprem bölgesi olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, depremin yaralarını sarmak ve mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için böyle bir etkinlik alanı kurduklarını söyledi.