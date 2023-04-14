Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Park’ta çocuklar özelinde kurulan “Ramazan Sokağı” 7’den 70’e bütün vatandaşları ağırlamayı sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Ramazan Sokağı’nı ziyaret eden vatandaşlar, yapılan etkinlikler, yürütülen çalışmalar, düzenlenen iftar programlarından memnuniyetlerini dile getirirken, sokağa ilgi artarak devam ediyor.

Ramazan ayı ile beraber gelenekselleşen etkinlikler, iftardan hemen önce başlayarak gece yarısına kadar devam ediyor. Park yürüyüş alanına karşılıklı kurulan stantlarda GASMEK tarafından kurulan yemeni dikme, bakır işleme gibi geleneksel el işleri öğreniliyor, esnaflar da ürünlerini sergiliyor.

Depremden psikolojik olarak en çok etkilenen gruplardan olan çocuklar için özel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sinema, palyaço gösterileri, gölge oyunları ve tiyatrolar düzenliyor. Büyüklerle beraber çocuklara yönelik ayrıca birçok kültürel ve bilimsel etkinlik Ramazan Sokağı’nda devam ediyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ETKİNLİKLERİ BEĞENDİ

Ailesi ile beraber Ramazan Sokağı’nı ziyaret eden 10 yaşındaki Nisanur Polat, Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunları’nı çok beğendiğini söyleyerek, “Burada macunlar, yiyecekler çok güzel. Ben bunlar yapıldığı için çok sevindim. Bizi düşündükleri için çok teşekkür ederim. Ramazan Sokağı’nı çocuklar ve büyükler için çok güzel yapmışlar” dedi.

Nizip’ten okuluyla beraber Ramazan Sokağı’nı gezmeye gelen Ahmet Akalın, “Beklediğimden daha güzel burası. Yemeklerinden gösterilere ve sergilere her şeyi beğendim. Sınav öğrencisiyiz. Deprem bizleri etkilemişti bir nebze burada motive olduk” diye konuştu.

Yürütülen çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çalışanlara teşekkür eden Rabia Gözübüyük ise, “Depremden sonra bize ilaç gibi geldi bu etkinlikler. Depremde en çok çocuklar etkilendi büyüklere nazaran. Bu sokak onlar için çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.