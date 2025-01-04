Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi, 2024 yılında düzenlenen atölyeler ve etkinlerle vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Çocuk Dostu Şehir” vizyonu ile çocuk sanat merkezinde 7-16 yaş grubunda kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. Düzenlenen atölyeler, müzik enstrümanları atölyeleri ve sanatsal atölyeler ile çocukların var olan yeteneklerini ortaya çıkarmayı, kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlayarak sanatsal alanda estetik duygularını geliştirmelerini hedefliyor.

Bu yıl merkezde düzenlenen 3 bin 376 atölyede 54 bin 764 çocuk yararlandı. El Sanatları, drama, mozaik, ebru, seramik, resim, tasarım, cam ve müzik atölyeleri, okul dönemi kursları, hafta sonu kursları, sömestr tatili kursları, yaz tatili kursları, özel gün ve hafta atölyeleri olmak üzere atölyeler şekillenerek devam ediyor.

SÖYLEŞİLER, ÇALIŞTAYLAR, SERGİLERİN UĞRAK NOKTASI

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi, sergi salonları ve çok amaçlı salonlarıyla birçok çalışmaya ev sahipliği yaptı. Kentte yapılan sergiler, çalıştaylar, söyleşiler ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaparak sanat ve kültürün kalbi olmayı sürdürüyor.