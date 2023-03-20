Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , 17 Mart tarihinde meydana gelen kuvvetli yağışlarda 4 binin üzerinde personeliyle kent genelinde arama-kurtarma ve su tahliyesi operasyonu ile 305 müdahale çalışması yürüttü.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’e yıl içerisinde yağan yağmurun dörtte birinin şehri sarması ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve GASKİ ekibinin saha çalışması ile 237 su tahliye çalışması tamamlandı. 17 kurtarma operasyonunda 49 vatandaş kurtarılıp güvenli alanlara tahliye edildi.

Çağdaş mahallesi, Binevler mahallesi, Kavaklık mahallesi ve diğer mahallelerde konut, iş yeri, garaj olmak üzere toplamda 237 alanda su çekme işlemi tamamlanırken 49 noktada su tahliye çalışmaları devam ediyor.