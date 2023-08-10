Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescili yapılan “Kuveyk Su Yolları” nın tarım arazilerine yönelik tasarladıkları su kanallarına ilham kaynağı olduğunu söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” dolayısıyla tescillenen ve Roma döneminde yapıldığı tahmin edilen “Kuveyk Su Yolları”nı yerinde inceledi.

Ecdadın yaptığı çalışmaların kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten Şahin, “Bu su kanalı, bize önemli bilgiler veriyor. Buradan da anlaşılacağı üzere kapalı sistem su kanalının açık olmamasının buharlaşmanın engellenmesinden dolayı tercih edildiğini görüyoruz” diye konuştu.

Kastel ve livaslara bakıldığında da kapalı sistem su yolu yönteminin uygulandığını anımsatan Şahin, “Bu tarihi su kanalında da temiz su Halep’e kadar gidiyor. O zamanın mühendisiyle kapalı sistemde güzel bir proje hayata geçirilmiş. Bize düşen şey de yarın torunlarımıza bugüne dair olan çalışmalarda iz ve eser bırakmaktır” dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise bu tarihi su kanalının Oğuzeli’nden başlayıp Halep’e kadar uzandığını aktararak, şunları söyledi:

“Bu su kanalı, alan içerisindeki arazilerin içme ve kullanma suyunu temin ediyordu. Kanalı 4 yıl önce tescil ettik. Kanalın yaklaşık 1 kilometresi tescillendi. İnşallah bu projeyi devam ettirerek, bu kanalı tarihi bir su kanalı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

Ziyarette, Başkan Şahin, GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca Oğuzeli’nde tarım arazilerinin su ihtiyacını gidermek amacıyla yürütülen su kanallarını da yerinde gördü. Bu kapsamda Oğuzeli İlçesi Yakacık ve Yeşilkent mahallelerindeki sulama kanallarını inceleyip, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin’den bilgi aldı.